PODCAST CANLI YAYIN

Gram altın biriktiren baksın! Bugün kuyumcuya gitsem ne öderim? 19 Kasım altın fiyatları

Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, haftanın üçüncü gününde piyasadaki son gelişmelere odaklandı. Birikimini sarı metalden yana değerlendirenler altın alış satış fiyatlarını yakından takip ediyor. Peki 19 Kasım itibarıyla altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar altın bilezik bugün ne kadar?

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Gram altın biriktiren baksın! Bugün kuyumcuya gitsem ne öderim? 19 Kasım altın fiyatları

Altın alım satımıyla ilgilenenler ve birikimlerini güvenli bir yatırım aracında değerlendirmek isteyenler haftanın üçüncü gününde güncel altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı, risk iştahındaki değişkenlik ve ABD'de faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflaması, altının yönünü etkileyen temel faktörler olarak öne çıkıyor. İşte piyasadan güncel rakamlar...

(AA)(AA)

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
Altın (TL/Gr) 5.572,11 5.572,90
22 Ayar Bilezik 5.268,07 5.310,55
Altın (ONS) 4.094,57 4.095,14
Altın ($/kg) 130.908,00 130.926,00
Altın (Euro/kg) 151.876,00 151.897,00
Cumhuriyet Altını 37.508,00 37.810,00
Yarım Altın 18.812,00 18.966,00
Çeyrek Altın 9.406,00 9.489,00
Reşat Altını 37.540,47 37.842,95
Kulplu Reşat Altını 37.542,69 37.845,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.249,13 5.490,44
18 Ayar Altın TL/Gr 4.067,64 4.068,22
14 Ayar Altın TL/Gr 3.171,46 4.270,30
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 92.158,85 93.632,50
Kapalıçarşı Beşli Altın 186.621,67 190.263,08
Gremse Altın 92.158,85 94.266,71
Ata Altın 38.015,52 38.975,10
Tam Altın 36.863,54 37.591,37
Külçe Altın ($) 135.200,00 135.300,00
Has Altın 5.544,25 5.545,03
Hamit Altın 37.540,47 37.842,95

(AA)(AA)

CANLI ALTIN FİYATLARI

(AA)(AA)

CANLI DÖVİZ KURU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Giresun’da trafik kavgası ölümle sonuçlandı: Kanseri yenen adam hayatını kaybetti!
Millilerden veda busesi! İspanya - Türkiye: 2-2 | MAÇ SONUCU
Böcek ailesinin ölüm sebebi ne? Adli Tıp Kurumu ön raporu açıkladı: "Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal"
Yalanları yine ellerinde patladı! Rus gazı alımının sonlanacağı iddiasına DMM'den yalanlama: "Tedarik devam ediyor"
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
Başkan Erdoğan'dan tek hane enflasyon mesajı: "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gidecek mi? Oylama tarihi belli oldu
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!
Baba Servet Böcek'in o sözleri ortaya çıktı: İstanbul'a her ziyaretimde başıma bir iş geliyor | Taksideki son görüntüler
Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" çıkışı sonrası DEM'den ilk açıklama! Bakırhan'dan 5 talep
Kahve içti fenalaştı: Ayben Özçilingir Turtura'nın zehirlenmesinde "deterjan" iddiası!
Brezilya'nın yeni starı Fenerbahçe'ye!
Gözleri Karadeniz’in Sado’su Erol Babaoğlu’nun sürpriz aile bağları: Usta oyuncunun damadı çıktı