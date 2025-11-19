Gram altın biriktiren baksın! Bugün kuyumcuya gitsem ne öderim? 19 Kasım altın fiyatları

Altın alım satımıyla ilgilenenler ve birikimlerini güvenli bir yatırım aracında değerlendirmek isteyenler haftanın üçüncü gününde güncel altın fiyatlarına odaklanmış durumda. Küresel piyasalarda süren belirsizlik ortamı, risk iştahındaki değişkenlik ve ABD'de faiz indirimine yönelik beklentilerin zayıflaması, altının yönünü etkileyen temel faktörler olarak öne çıkıyor. İşte piyasadan güncel rakamlar...