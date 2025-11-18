PODCAST CANLI YAYIN

TSB uyardı: eski ehliyet hak kaybı yaşatır

Eski tip ehliyetler 1 Kasım itibarıyla geçersiz sayıldı. Türkiye Sigorta Birliği, eski ehliyetle yaşanacak kazalarda sigorta ödemelerinin riske girebileceği uyarısında bulundu.

Eski tip sürücü belgelerinin yenileriyle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erdi. 1 Kasım 2025 tarihi itibarıyla da eski tip sürücü belgeleri geçerliliğini kaybetti. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlar için, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi uyarınca işlem yapılacak ve sürücü belgeleri geri alınacak. Türkiye Sigorta Birliği de, trafik güvenliği ve sigorta süreçlerinde olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi için sürücülere uyarıda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Trafik güvenliğinin korunması, sigorta işlemleri ve hasar süreçlerinde hak kaybı yaşanmaması açısından, sürücülerimizin geçerliliği sona eren eski tip sürücü belgelerini yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirmeleri büyük önem taşımaktadır." Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Uğur Gülen de eski ehliyetle kaza durumunda sigorta şirketlerinin hasarı ödemeyebileceğini söyledi.
Bu konuda hukukçulardan görüş aldıklarını belirten Gülen, "Sürücü belgesinin değiştirilmemesi sürücü kabiliyetini ortadan kaldırmıyor.
Ancak yeni sürücü belgesi alınırken bir kontrol mekanizması olduğu için yeni ehliyet almak sıfırdan ehliyet almak olarak değerlendiriyor" şeklinde konuştu.

