Trafik sigortasında ‘değer kaybı’ raporu güncellendi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nu güncelledi.

Kurumdan yapılan açıklamada, trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan ihtilafların en aza indirilmesine yönelik tedbir ve düzenlemeler çerçevesinde "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nun güncellendiği belirtildi. Açıklamada, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla müzakere halinde yürütüldüğü, kısa süre zarfında bir dizi ilave tedbirin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.