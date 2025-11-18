Trafik sigortasında ‘değer kaybı’ raporu güncellendi

PODCAST CANLI YAYIN

SEDDK, trafik sigortasında sık yaşanan anlaşmazlıkları azaltmak amacıyla “Değer Kaybı Ekspertiz Raporu”nu güncelledi. Kurum, ihtilafların en aza indirilmesi için yeni tedbirlerin de kısa sürede devreye alınacağını açıkladı.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), trafik sigortasında "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nu güncelledi.
Kurumdan yapılan açıklamada, trafik sigortasında sigorta şirketleri ile hak sahipleri arasında yaşanan ihtilafların en aza indirilmesine yönelik tedbir ve düzenlemeler çerçevesinde "Değer Kaybı Ekspertiz Raporu"nun güncellendiği belirtildi. Açıklamada, değer kaybı ihtilaflarının en aza indirilmesine yönelik çalışmaların tüm paydaşlarla müzakere halinde yürütüldüğü, kısa süre zarfında bir dizi ilave tedbirin uygulamaya konulmasının planlandığı belirtildi.

