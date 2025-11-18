PODCAST CANLI YAYIN

THY’den indirimli bilet fırsatı

Türk Hava Yolları, bugün başlayan kampanya kapsamında 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıkıldığını duyurdu. Biletler 3 Şubat–19 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt içi seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferleri kapsıyor.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt içi uçuşları için 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışı yapılacak. Yolcular, satın aldıkları biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k ampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşılabilecek.

