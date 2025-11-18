Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün yurt içi uçuşları için 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışı yapılacak. Yolcular, satın aldıkları biletlerle 3 Şubat-19 Mart 2026'da seyahat edebilecek. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı seferlerde geçerli k ampanyayla ilgili bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşılabilecek.
THY’den indirimli bilet fırsatı
Türk Hava Yolları, bugün başlayan kampanya kapsamında 1.000 liradan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıkıldığını duyurdu. Biletler 3 Şubat–19 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt içi seyahatlerde geçerli olacak. Kampanya, İstanbul Havalimanı çıkışlı ve varışlı seferleri kapsıyor.
Giriş Tarihi: