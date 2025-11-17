“Komşu Anne” Projesi 22 ilde başladı: Çalışan annelere büyük destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışan annelere destek olmak ve evden çalışmak isteyen kadınların istihdamını artırmak için hayata geçirdiği "Komşu Anne" Projesi kapsamında 22 pilot ilde Eğitim Bakanlığı'nın Halk Eğitim Merkezleri'nde eğitimler düzenleniyor. Komşu Anne adayları çocukların gelişimlerinden oyun geliştirmeye, ahlak ve cinsel gelişimden çocuk hastalıklarına kadar eğitim alıyor. Proje kapsamında görev alacak kişiler, bin 288 saati bulan eğitimi tamamlayarak sertifika almaya hak kazanacak.