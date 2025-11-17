PODCAST CANLI YAYIN

Emlakta fahiş artışa fren

Emlak vergisinde fahiş rayiç bedel artışları TBMM gündemine taşınıyor. Artışa yüzde 50 ila 100 arasında tavan gelmesi öngörülüyor...

Emlak vergisindeki artışlar gündemdeyken, yakın zamanda rayiç bedel düzenlemesinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Rayiç bedel düzenlemesi, AK Parti'nin vereceği önergeyle torba teklife eklenecek. Rayiç bedel artışlarına yüzde 50–100 arası tavan geliyor. 2026'dan 2029'a kadar geçerli olacak düzenleme, özellikle büyükşehirlerdeki fahiş artışlara son verecek. Hem fahiş artışların önüne geçilmesi hem de emlak piyasasında istikrarın sağlanması hedefleniyor.
Düzenlemenin teknik çerçevesi son olarak Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınırken, önergenin nihai hali yakın zamanda netleşecek.
Hazırlanan önergeye göre rayiç bedel artışlarında tavan oran yüzde 50 ile 100 arasında olacak. Yani herhangi bir bölgede artış yüzde 50'nin altına düşmeyecek ancak yüzde 100'ün de üstüne çıkamayacak.



2026-2029'DA GEÇERLİ
Düzenleme 2026-2029 yılları arasında geçerli olacak. Yeni rayiç bedeller ise Kasım 2029'da yeniden belirlenecek.
Böylece bazı ilçelerde ve turizm bölgelerinde yaşanan 40 kata varan fahiş artışlar sona erecek. Yeni tavan oran sayesinde hem vatandaşın sırtındaki yük hafifleyecek hem de emlak piyasasında enflasyona yol açan fiyat sıçramaları önlenecek. Düzenlemenin teknik çerçevesi ise Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak. Önergenin nihai hali yakın zamanda netleşecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında mevcut Emlak Vergisi Kanunu'ndaki geçici madde kaldırıldığı için yeni sistemin geçici bir maddeyle yeniden eklenmesi zorunlu hale geldi.

DÜZENLEME MECLİS'E TAŞINIYOR
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında özellikle CHP belediyelerinde yapılan yüksek zamları eleştirerek şu ifadeleri kullanmıştı: "Emlak vergisiyle ilgili şikâyetler geliyor. Bilhassa CHP belediyelerinde fahiş artışlar yapılıyor. Bu kabul edilemez. Bu artışlara sessiz kalmayacağız.
İlgili arkadaşlarımız formüller üzerinde konuştular. Önümüzdeki dönemde Meclis'imize çözüm önerilerimizi sunacağız."

