Elektronik ödemelerde yeni dönem: Kimliklere biyometrik doğrulama geliyor

Dolandırıcılık vakalarındaki artış üzerine kredi kartı ve elektronik ödeme araçlarında biyometrik doğrulama zorunlu hale geliyor. Yüz tanıma, göz taraması, parmak izi ve ses tanıma gibi veriler müşteri kimliklerine entegre edilecek.

Son yıllarda elektronik ödeme araçları üzerinden yapılan dolandırıcılık vakalarındaki artışın önüne geçmek için müşteri kimlik bilgilerine biyometrik ödeme özelliği eklenecek. Bu adım Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu'nda yapılacak değişiklikle, kredi kartı ve benzeri elektronik ödeme araçlarında dolandırıcılığı engellemek için atılacak. Böylece bankalar tarafından müşterilerine verilen müşteri kimliklerine; yüz tanımlama, göz taraması biyometrik veriler eklenecek.
Parmak izi veya ses tanımlama gibi insanların doğuştan getirdiği ve benzersiz olan özellikleri sisteme dahil olacak. Değişiklikle, özellikle 65 yaş üstü kesimin daha güvenli şekilde sistemi kullanması hedefleniyor.

