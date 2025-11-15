Türkiye lojistikte dünya lideri! Orta Koridor ile Asya ve Avrupa arasında güvenli ve hızlı ticaretin adresi oldu

Uzak Asya'dan Avrupa'nın ötesine uzanan lojistik koridorun tam göbeğinde yer alan Türkiye, güvenli ticaretin bir numaralı ülkesi oldu. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan belirsizlik, güneyde ise Orta Doğu'nun kaotik durumu arasında sıkışan ticaret kervanları güvenli rota olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Lojistik koridor çalışmaları tüm akslarda son sürat sürüyor.

SÜRE KISALIYOR

Türkiye, Çin'den Londra'ya ulaşan tarihi İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor'un kalbinde yer alıyor. Uzak Asya'dan bir sevkiyat Londra'ya Ümit Burnu'nu dolaşarak gemilerle transfer edilmek istendiğinde sevk süresi 45 gün 22 saat olarak gerçekleşiyor. Yine Güney Koridor'dan Süveyş Kanalı'nı takip ederek Yunanistan'dan Avrupa'ya çıkmak istediğinde ise 35 gün 7 saatte ticaret kervanları yerine ulaşıyor. Ancak Türkiye bağlantılı Orta Koridor ile bu süre 18, yine Türkiye bağlantılı deniz ve demir yolu kullanılabilen Kalkınma Yolu ile de 25 güne düşüyor.

1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu ile Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak Kalkınma Yolu projesinin 2030-2031 gibi bitirilmesi hedefleniyor. Zengezur Koridoru ise Azerbaycan'ı Nahçıvan bölgesine ve devamında Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor. Hattın 2029 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun Zengezur Koridoru ile birlikte Orta Koridor'daki demir ve kara yolu yük taşıma kapasitesini artırması planlanıyor. Türkiye'nin stratejik ortak olduğu Üç Deniz Girişimi kuzey-güney ekseninde bir hatta ulaştırma ve enerji alanındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor.



Asya ve Avrupa'yı karadan altıncı kez bağlayacak proje ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yapılacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile gerçekleşecek. Orta Koridor'dan geçişlerin hızlanması için yapılacak hat, ticari ve yolcu taşımacılığı için kullanılacak. 4.5 milyar dolara mal olması beklenen hattın 2026'da ihalesinin gerçekleştirilmesi planlıyor.