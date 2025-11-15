PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye lojistikte dünya lideri! Orta Koridor ile Asya ve Avrupa arasında güvenli ve hızlı ticaretin adresi oldu

Lojistik koridorun tam göbeğinde bulunan Türkiye, güvenli ticaretin bir numaralı ülkesi oldu. Çin’den Londra’ya 46 güne uzanan sevkiyat süresi, Türkiye bağlantısı ile 18 güne düşüyor...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türkiye lojistikte dünya lideri! Orta Koridor ile Asya ve Avrupa arasında güvenli ve hızlı ticaretin adresi oldu

Uzak Asya'dan Avrupa'nın ötesine uzanan lojistik koridorun tam göbeğinde yer alan Türkiye, güvenli ticaretin bir numaralı ülkesi oldu. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan belirsizlik, güneyde ise Orta Doğu'nun kaotik durumu arasında sıkışan ticaret kervanları güvenli rota olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Lojistik koridor çalışmaları tüm akslarda son sürat sürüyor.

SÜRE KISALIYOR
Türkiye, Çin'den Londra'ya ulaşan tarihi İpek Yolu olarak da adlandırılan Orta Koridor'un kalbinde yer alıyor. Uzak Asya'dan bir sevkiyat Londra'ya Ümit Burnu'nu dolaşarak gemilerle transfer edilmek istendiğinde sevk süresi 45 gün 22 saat olarak gerçekleşiyor. Yine Güney Koridor'dan Süveyş Kanalı'nı takip ederek Yunanistan'dan Avrupa'ya çıkmak istediğinde ise 35 gün 7 saatte ticaret kervanları yerine ulaşıyor. Ancak Türkiye bağlantılı Orta Koridor ile bu süre 18, yine Türkiye bağlantılı deniz ve demir yolu kullanılabilen Kalkınma Yolu ile de 25 güne düşüyor.

1200 kilometrelik demiryolu ve karayolu ile Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak Kalkınma Yolu projesinin 2030-2031 gibi bitirilmesi hedefleniyor. Zengezur Koridoru ise Azerbaycan'ı Nahçıvan bölgesine ve devamında Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor. Hattın 2029 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu'nun Zengezur Koridoru ile birlikte Orta Koridor'daki demir ve kara yolu yük taşıma kapasitesini artırması planlanıyor. Türkiye'nin stratejik ortak olduğu Üç Deniz Girişimi kuzey-güney ekseninde bir hatta ulaştırma ve enerji alanındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor.


Asya ve Avrupa'yı karadan altıncı kez bağlayacak proje ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yapılacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile gerçekleşecek. Orta Koridor'dan geçişlerin hızlanması için yapılacak hat, ticari ve yolcu taşımacılığı için kullanılacak. 4.5 milyar dolara mal olması beklenen hattın 2026'da ihalesinin gerçekleştirilmesi planlıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
Almanya'dan gelen gurbetçi ailenin ölümü şüpheli bulundu!
"Eko"sistemin Beylikdüzü’ndeki rüşvet düzeni ifşa oldu: İşadamlarından 24 daire ve villaya peşkeş çekildiği ortaya çıktı!
Yılmaz Özdil fondaş medyaya topa tuttu: “Takım tutar gibi amigoluk yapıyorlar”
"Eko"sistemin Laleli'deki kara kasalarına operasyon!
Şam'da patlama sesleri! Üç katlı binaya füze isabet etti | Ölü ve yaralı var mı?
İstanbul’da DEAŞ’a ağır darbe: Yalnız kurt hücresi çökertildi | Rocket Chat’ten örgüte eleman devşiriyorlardı
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre kim ne alacak? TAKVİM hesapladı
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
Yeni yargı paketiyle çocuk istismarcılarına ve şehir eşkiyalarına göz açtırılmayacak!
Kahramanlara veda! Türkiye 20 şehidini ebediyete uğurladı
CHP'li Adana Belediyesi’nde skandallar zinciri: Öğrenci yurdu otel oldu yabancı araç kiraları ve mezarlıkta ticaret ortaya çıktı
Şehit Hamdi Armağan Kaplan'ın eşi oğluna böyle seslendi: Başını dik tut, senin baban kahraman
Müge Anlı yayını ihbar kabul edildi! Huriye Helvacı ile oğlu Osman'ın ölümünde flaş gelişme: Sır perdesini aralayacak kayıp cep telefonu bulundu
Rojin Kabaiş'in ölümünde çarpıcı detay? Babası açıkladı: Atletindeki kan başka bir kadına ait
Galatasaray'a 30 milyon euroluk yıldız! Cimbom transfer için harekete geçti
"Eko"sistemin "kara" kasaları! Laleli dövizcileri iddianameye girdi
Kardeşi şehadetini rüyasında gördü! Şehit Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Bizim Çocuklar play-off bileti peşinde! Millilerin Bulgaristan maçı 11'i netleşti