Türkiye, küresel lojistikte merkez üs: Asya’dan Avrupa’ya güvenli ticaretin yeni adresi

Asya, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu bağlantılarını sağlayan bir konumda bulunan Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesinde 55.3 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip 67 ülke, 1.5 milyar nüfus, 12.6 trilyon dolarlık ithalat ve 13.4 trilyon dolarlık ihracat kapasitesi yer alıyor. Doğubatı eksenindeki ticaret rotalarını kuzey-güney ekseninde de geliştiren Türkiye, Çin'den Londra'ya ulaşan tarihi İpek Yolu olarak da adlandırılan Çin-Orta Asya-Batı Asya Koridorunun (Orta Koridor) kalbinde yer alıyor.

Uzak Asya'dan Avrupa'nın ötesine uzanan lojistik koridorun tam göbeğinde yer alan Türkiye , güvenli ticaretin bir numaralı ülkesi oldu. Kuzeyde Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan belirsizlik, güneyde ise Orta Doğu'nun kaotik durumu arasında sıkışan ticaret kervanları güvenli rota olarak Türkiye'yi tercih ediyor. Ulaştırma ve lojistik alanlarda Türkiye'nin bir numara olması vizyonu çerçevesinde, lojistik koridor çalışmaları tüm akslarda devam ediyor.

Uzak Asya'dan bugün bir sevkiyat Londra'ya Ümit Burnu'nu dolaşarak gemilerle transfer edilmek istendiğinde sevk süresi 45 gün 22 saat olarak gerçekleşiyor. Güney Koridor'dan Süveyş Kanalı'nı takip ederek Yunanistan'dan Avrupa'ya çıkmak istediğinde ise 35 gün 7 saatte ticaret kervanları yerine ulaşıyor. Ancak Türkiye bağlantılı Orta Koridor ile bu süre 18 güne, Türkiye bağlantılı deniz ve demir yolu kullanılabilen Kalkınma Yolu ile de 25 güne düşüyor.

KÜRESEL VİZYON: KALKINMA YOLU

1.200 kilometrelik demiryolu ve karayolu ile Basra Körfezi'ni Türkiye'ye bağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi, lojistik üs olma hedefi doğrultusunda kritik önem taşıyor. Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'ın iş birliği ile hayata geçirilecek proje ile Uzak Doğu'dan gelen yükler Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçebilecek. Projenin 2030-2031 gibi bitirilmesi hedefleniyor.

Zengezur Koridoru ise Azerbaycan'ı Nahçıvan bölgesine ve devamında Türkiye'ye bağlamayı hedefliyor. Projenin Türkiye kısmı niteliğinde olan Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu demiryolunun temeli 22 Ağustos'ta atıldı. 224 kilometre uzunluğunda olan hat 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak. Hattın 2029 sonunda tamamlanması amaçlanıyor. Mayıs 2024'te bakım çalışmaları tamamlandıktan sonra yeniden hizmete açılan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu'nun (BTK) ise Zengezur Koridoru ile birlikte Orta Koridor'daki demir ve kara yolu yük taşıma kapasitesini artırması planlanıyor.

DENİZLERDE HAKİMİYET

Türkiye'nin stratejik ortak olduğu Üç Deniz Girişimi (Via Carpatia) ise kuzeygüney ekseninde Baltık'tan Adriyatik ve Karadeniz'e kadar ulaşan bir hatta altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefliyor. Biri Avrasya Tüneli ile boğazın altından ve üçü köprü ile boğazın üstünden, biri de 1915 Çanakkale Köprüsü olmak üzere Asya ve Avrupa kıtasını 5 ayrı kara yolu geçişi ile birbirine bağlayan Türkiye, Via Carpatia'nın en stratejik ülkeleri arasında yer alıyor.

DEMİRYOLU BAĞLANTISI GELİYOR

Asya ve Avrupa'yı karadan 6. kez bağlayacak proje ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yapılacak Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı ile gerçekleşecek. Orta Koridor'dan geçişlerin hızlanması için yapılacak hat ticari ve yolcu taşımacılığı için kullanılacak. Toplamda 4.5 milyar dolara mal olması beklenen hattın 2026'da ihalesinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İŞTE O KORİDORLAR: Çin-Orta Asya-Batı Asya Koridoru (Orta Koridor)

Kalkınma Yolu

Zengezur Koridoru

3 deniz girişimi (Via Carpatia)

Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı

Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı