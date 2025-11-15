Türk Telekom’dan dev hamle! 1.8 milyar dolarlık kaynak sağladı uzun vadeli finansman programını tamamladı

TÜRK Telekom, bir aylık süre içinde sağladığı 1.8 milyar dolarlık kaynak ile uzun vadeli finansman programını başarıyla tamamladığını duyurdu. 600 milyon dolarlık yeşil eurobond ihracı, 612 milyon dolar eşdeğerinde uzun vadeli kredi anlaşmaları ve 600 milyon dolarlık sukuk ihracı gerçekleştiren Türk Telekom, küresel yatırımcıların şirkete duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Ömer Karademir, "Küresel ölçekte farklı piyasalardan uzun vadeli ve maliyet etkin kaynaklar yaratarak hem yatırımlarımızı hızlandırıyor hem de sürdürülebilir büyüme vizyonumuzu güçlendiriyoruz" dedi.

