Ticaret Bakanlığı’ndan kritik adım! Taşıt tescil işlemleri 18 Kasım’dan itibaren gümrüklerde hızlanacak

TÜRKIYE'DE tescil edilen taşıtlara ilişkin bilgilerin trafik sicil kayıtlarından anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılmasına ilişkin düzenleme 18 Kasım'dan itibaren tüm gümrük idarelerinde uygulanmaya başlanacak ve böylece sınır kapılarındaki işlemler hızlanacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Böylece tescil işlemleri sırasında harcanan süre önemli ölçüde azaltılarak, gümrük kapılarında işlem akışı hızlanacak. Gümrük kapılarındaki bekleme süreleri daha da azaltılarak vatandaşlarımızın sınır geçiş deneyimi iyileştirilecek" denildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN