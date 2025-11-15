Tekirdağ’da safran üretimi artıyor! Hem ekonomik değeri hem de tıbbi faydalarıyla çiftçiye yeni gelir kapısı açıyor

Tekirdağ'da son yıllarda üretim alanı hızla artan safran bitkisi, hem ekonomik değeri hem de tıbbi faydalarıyla dikkat çekiyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, "Bölgemizin iklimi ve toprak yapısı bu üretime oldukça uygun. Bu tür yenilikçi üretimler, kırsal kalkınmayı destekliyor ve çiftçimize yeni gelir kapıları açıyor" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN