Edirne’de meyve bahçeleri büyüyor! Devlet desteğiyle üretim alanı artıyor çiftçilere alternatif gelir sağlıyor

EDIRNE'DE devlet desteğiyle üretim alanı artan meyve bahçeleri, kent çiftçisine alternatif gelir kaynağı oluyor. Yaklaşık 1000 dekar meyve bahçesinin bulunduğu kentte, çiftçiler gençlerin tarıma yönelmesi ve devlet teşvikleriyle üretim alanlarını daha da genişletmeyi hedefliyor. Havsa Meyve Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Girgin, "2004 yılında Valilik projesiyle başladık ve üretime devam ediyoruz. Çok küçük arazilerden yüksek gelir elde edildiğini gördük. İlk olarak 3'er dönümle başladık, gelir elde edildiğini görünce daha sonra bahçeleri büyüttük" dedi.

