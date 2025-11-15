Artvin’den Türk somonu dünyaya açılıyor!

Artvin'de Çoruh Nehri üzerindeki baraj gölleri ve Karadeniz açıklarında kurulan kafeslerde yetiştirilen Türk somonu, 67 ülkeye ihraç ediliyor. Artvin Su Ürünleri Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Önder Alkan, "2024'te gerçekleştirdiğimiz 19 bin ton üretimi, 2025'te 30-35 bin ton bandına çıkarmayı, ekonomik olarak da 4-4.5 milyar lira civarında üretim değerine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi. Alkan, Türk somonunun siparişe göre, işlenmiş ya da bütün halde ihraç edildiğini anlattı.

