Vergi ve SGK borçlarında faiz indirimi! Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açıkladı: Gecikme zammı ve tecil faizi düştü

HAZINE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" ifadesini kullandı. Öte yandan kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3.7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN