Merkez Bankası rezervleri arttı! Toplam rezerv 185 milyar dolara yükseldi

MERKEZ Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 7 Kasım itibarıyla Merkez Bankası'nın toplam rezervleri bir önceki haftaya kıyasla 2.4 dolar arttı. Böylece Merkez Bankası toplam rezervleri 185 milyar dolara yükseldi. Banka, önceki hafta 183.6 milyar dolar toplam rezerv açıklamıştı. Bu dönemde Banka'nın brüt döviz rezervleri 82 milyar dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 31 Ekim'de 80.4 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri, 154 milyon dolar düşüşle 103.2 milyar dolardan 103.06 milyar dolara indi. Banka'nın net rezervi de aynı haftada 69.3 milyar dolardan 73.3 milyar dolara çıktı. Ayrıca Merkez'in swap hariç net rezervleri ise geçen hafta 52.7 milyar dolara yükseldi.

