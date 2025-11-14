PODCAST CANLI YAYIN

Konut satışında rekor ay! Ekim’de 164 bin 306 konut satıldı | Yılın en yüksek rakamına ulaşıldı!

Ekim ayında 164 bin 306 konut satışıyla yılın zirvesi görüldü. Ocak- Ekim döneminde 1 milyon 293 bin 33 adet konut satışıyla tüm zamanların en yüksek aylık satış performansına ulaşıldı.

TUİK verilerine göre, Türkiye genelinde Ekim ayında 164 bin 306 konut satıldı. Böylece yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı, 2024'ün ardından en yüksek ikinci satış gerçekleşti. Geçen yılın rekoruna göre ise yüzde 0,5 azalma görüldü. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 26 bin 305 ile İstanbul, 14 bin 681 ile Ankara ve 8 bin 678 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 86 ile Ardahan, 135 ile Bayburt ve 143 ile Tunceli olarak gerçekleşti. Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16.2 oranında artarak 1 milyon 293 bin 33 olarak kaydedildi. Böylece tüm zamanların en yüksek 10 aylık satış adedine ulaşıldı. Bundan önceki en yüksek 10 aylık satış performansı, düşük faizli konut kredisi kampanyasının sunulduğu 2020 yılında gerçekleşmişti.


TÜRKİYE'NİN %66'SI EV SAHİBİ OLACAK


Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, genişletilmiş il başkanları toplantısında, 2024 yılı itibarıyla yüzde 56 seviyesinde bulunan ev sahipliği oranını 2035 yılına kadar yüzde 66'ya çıkaracak yeni hedefi açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'nin yıllık konut ihtiyacı ortalama 600 bin adet seviyesinde. 2024 yılı itibarıyla Türkiye'de toplam 31 milyon konut bulunuyor. Bu konutların 22 milyon 320 bini ev sahiplerine, 8 milyon 680 bini ise kiracılara ait durumda. Türkiye genelinde yaklaşık 24 milyon kişi ise kiracı konumunda bulunuyor.

