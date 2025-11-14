Altın rotayı yukarı çevirdi! 14 Kasım canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

PODCAST CANLI YAYIN

14 Kasım 2025 altın fiyatları güne yeniden yükselişle başladı. Gram altın iç piyasada yukarı yönlü ivmesini korurken, Kapalıçarşı’da fiziki altına olan ilgi dikkat çekiyor. Son haftalarda dalgalı bir seyir izleyen değerli metal, yatırımcıların yakın takibinde olmaya devam ediyor. Hem gram hem de çeyrek altın fiyatlarında sabah saatlerinde yeniden yukarı yönlü hareket gözleniyor. Peki haftanın son işlem gününde altın fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel rakamlar…

14 Kasım Cuma günü altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. İç piyasada gram altın, haftanın son işlem gününe 5.730 TL seviyesinden giriş yaptı. Ekim ayında yoğun kâr satışlarının ardından 5.243 TL'ye kadar gerileyen gram altın, bu dip noktadan itibaren yaklaşık %9,3'lük bir toparlanma göstermiş oldu.

BİRİM BİRİM ALTIN FİYATLARI

Ürün Alış Satış
ALTIN (TL/GR) 5.707,06 5.707,83
22 Ayar Bilezik 5.370,92 5.426,69
Altın (ONS) 4.188,76 4.189,32
Altın ($/kg) 134.160,00 134.178,00
Altın (Euro/kg) 156.386,00 156.407,00
Cumhuriyet Altını 38.386,00 38.712,00
Yarım Altın 19.251,00 19.417,00
Çeyrek Altın 9.626,00 9.715,00
Reşat Altını 38.418,47 38.744,95
Kulplu Reşat Altını 38.420,69 38.747,20
22 Ayar Altın TL/Gr 5.371,99 5.621,98
18 Ayar Altın TL/Gr 4.166,15 4.166,72
14 Ayar Altın TL/Gr 3.247,07 4.360,30
Kapalıçarşı Ziynet 2.5 94.956,69 96.495,66
Kapalı Çarşı Beşli Altın 192.287,29 196.081,08
Gremse Altın 94.956,69 97.149,26
Ata Altın 39.169,63 40.166,91
Tam Altın 37.982,68 38.740,87
Külçe Altın ($) 139.700,00 139.800,00
Has Altın 5.678,52 5.679,29
Hamit Altın 38.418,47 38.744,95

CANLI ALTIN FİYATLARI

CANLI DÖVİZ KURU

