Altın rotayı yukarı çevirdi! 14 Kasım canlı altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam...

14 Kasım Cuma günü altın fiyatları yeniden yukarı yönlü hareket ediyor. İç piyasada gram altın, haftanın son işlem gününe 5.730 TL seviyesinden giriş yaptı. Ekim ayında yoğun kâr satışlarının ardından 5.243 TL'ye kadar gerileyen gram altın, bu dip noktadan itibaren yaklaşık %9,3'lük bir toparlanma göstermiş oldu.