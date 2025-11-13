Sağlık Bakanlığı uyardı! Doktorlar sosyal medyada reklam yapamayacak

SAĞLIK Bakanlığı, doktorların sosyal medyadan yaptıkları reklam içerikli paylaşımlarla ilgili düzenleme yaptı. "Sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır" denilen yönetmeliğe göre, ana ve yan dal uzmanlıkları dışında, herhangi bir ad altında sertifika vb. eğitim belgelerine dayalı uzmanlık unvanı yazılamayacak. Hastaların tedavi sonuçlarına ilişkin görüşlerine yer verilemeyecek. Doktorlar, sponsorlukla tanıtımlarını yapamayacak.

