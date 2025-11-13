Rekabet ihlallerine 2025'in ilk 10 ayında ceza yağdı! En çok ceza gıda sektörüne verildi

Rekabet Kurumunun 2026 Yılı Performans Programı'nda açıklanan kararlara göre, tüketici refahının artırılması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün korunması ve dijital pazarların sağlıklı işleyişinin sağlanması, Kurumun temel öncelikleri arasında yer alıyor.

TOPLAM 11,5 MİLYAR TL CEZA

Rekabet Kurulu, gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektöre ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında firmalara 10 ayda yaklaşık 11,5 milyar liralık ceza verdi. Piyasalarda kalıcı düzen ve öngörülebilirliğin sağlanması maksadıyla bir taraftan rekabet ihlalleri doğrultusunda sektörlere yönelik incelemeler gerçekleştirilirken, diğer taraftan yabancı ülkelerin rekabet otoriteleriyle ikili işbirliklerine odaklanılıyor.

GIDA ENDÜSTRİSİ İLK SIRADA 4,7 MİLYAR

Bu kapsamda Kuruma, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamaları, piyasaya hakim olan kurum ve işletmelerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmasını önlemek amacıyla yılın 10 ayında 1430 başvuru geldi.

Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, rekabet ihlallerine ilişkin alınan 72 kararın 12'sinde soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar verilirken süreç ön araştırma aşamasında sonlandırıldı. Kalan 60 soruşturmada ise uzlaşmayla dahi sonuçlansa cezai yaptırım uygulandı.

Kurul, 10 ayda 2 birleşme, 214 devralma, 76 ortak girişim ve 13 özelleştirme olmak üzere 305 başvuruyu karara bağladı. Bu dönemde Kurulun incelediği birleşme ve devralma işleminden 280'ine koşulsuz, 7'sine ise koşullu izin verildi.

Bu dönem içerisinde gıdadan ulaşıma, bankacılıktan perakendeye, çalışan ücretlerinden dijital piyasalara kadar birçok sektörde yürütülen soruşturmalar kapsamında tespit edilen rekabet ihlalleri dolayısıyla firmalara 11 milyar 461 milyon 294 bin 64 lira ceza uygulandı.

En çok cezai işlem gören sektör, 4,7 milyar lirayla gıda endüstrisi ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 3,4 milyar lirayla inşaat, 1,1 milyar lirayla banka, sermaye piyasası, finans ve sigorta hizmetleri, 658,9 milyon lirayla altyapı hizmetleri ve 402,3 milyon lirayla tekstil ve hazır giyim sektörleri sırasıyla takip etti.

29 İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Uygulanan cezalara ek olarak Kurum, rekabet savunuculuğunu geliştirilmek için de çalışmalar yürütülüyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Uluslararası Rekabet Ağı (ICN) ve çeşitli ulusal rekabet otoriteleriyle işbirliği yapılıyor.

Kurum tarafından bu sene yakından takip edilen konular arasında ilk sırada yapay zekâ çalışmaları gelmekteydi. Bu kapsamda Brezilya rekabet otoritesi ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya çevrim içi katılım sağlanarak, yapay zekâ odaklı bir ekonomide politika oluşturma ve rekabet hukuku konuları ele alındı. Kurum yetkilileri, Tayvan'da düzenlenen "AI Next: Yapay Zeka Odaklı Yeni Nesil Teknolojiler" etkinliğine de katıldı.

Rekabet hukukunun uygulanması ve rekabet savunuculuğunun geliştirilmesi kapsamında gelecek yıl da UNCTAD, OECD, İİT, ICN ve çeşitli ulusal rekabet otoriteleriyle gerçekleştirilen faaliyetlerin artırılması, otoriteler tarafından düzenlenen etkinliklere katkı sunulması planlanıyor.

Kurum ve yabancı ülkelerin rekabet otoriteleri arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesi, ortak çalışmaların yürütülmesi, bilgi ve tecrübe alışverişinin kolaylaştırılması amacıyla işbirliği protokolleri de imzalanıyor. Bu doğrultuda 29 işbirliği protokolüne imza atıldı. Yabancı rekabet otoriteleriyle imzalanan işbirliği protokolü sayısının daha da artırılması amaçlanıyor.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Balkan Rekabet Platformu kapsamında uzman eğitim programlarının düzenlenmesi de hedefleniyor. Özellikle yapay zeka ve veri analitiğini temel alan denetim modelleriyle rekabet gücünü koruyacak çalışmalara devam edilmesi planlanıyor.