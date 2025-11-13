TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2026 bütçesi görüşüldü. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, şunları söyledi: "Deprem bölgesinden başlattığımız 'Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilimizde yaygınlaştırdık. 62 bin 74 çiftimiz projeden yararlanmaya hak kazandı. Evlilik Öncesi Eğitim Programı'yla 2013'ten bugüne 2.4 milyon gencimizin bilinçli ve sağlıklı evlilik yapmalarına destek olduk. Aile Danışmanlığı hizmetimizi 81 ilde ücretsiz başlattık. 49 bin 112 çiftimize 7.3 milyar lira ödeme gerçekleştirdik."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN