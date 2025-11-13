Antalya’ya İngiliz turist akını! Yıl sonunda rekor kırılması bekleniyor

Antalya'da yıl sonunda gelen İngiliz turist sayısında tüm zamanların rekorunun kırılması bekleniyor. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, "Geçen yıl ilk defa 1.5 milyon İngiliz turist sayısını geçmiştik. İngiltere pazarından gelen turist sayısını bu yıl, geçen senenin üzerinde kapatacağız" dedi.

