Yüzyılın Konut Projesi’ne rekor ilgi! İlk günde 936 bin başvuru yapıldı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut büyük ilgiyle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu belirterek, "Türkiye ev sahibi oluyor. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" dedi.

"0"LARDAN 905 BİN BAŞVURU

Bu başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti. İlk gün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşların başvuruları alınmıştı. Dün de TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler e-Devlet'ten başvuru yaptı. Bugün son rakamı "4", yarın son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.



ŞUBEDE NUMARA AYRIMI YOK



Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınıyor.

Vatandaşlar hangi bölgede, hangi bankanın hizmet verdiğini "https:// talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/ Proje-Banka.pdf" adresinden öğrenebilecek. ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.



Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.