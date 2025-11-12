PODCAST CANLI YAYIN

Yüzyılın Konut Projesi’ne rekor ilgi! İlk günde 936 bin başvuru yapıldı

81 ilde hayata geçirilecek 500 bin konut için ilk gün 936 bini aşkın kişi başvuru yaptı. Bakan Kurum, "Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam yuvalarla karşılık vereceğiz" dedi...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yüzyılın Konut Projesi’ne rekor ilgi! İlk günde 936 bin başvuru yapıldı

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut büyük ilgiyle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye ilk gün 936 bin 159 kişinin başvurduğunu belirterek, "Türkiye ev sahibi oluyor. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam, en modern yuvalarla karşılık vereceğiz" dedi.

"0"LARDAN 905 BİN BAŞVURU

Bu başvuruların 905 bin 640'ı e-Devlet, 30 bin 519'u banka şubeleri aracılığıyla gerçekleşti. İlk gün e-Devlet başvurularında TC Kimlik Numarası'nın (TCKN) son rakamı "0" olan vatandaşların başvuruları alınmıştı. Dün de TCKN'lerinin sonu "2" ile bitenler e-Devlet'ten başvuru yaptı. Bugün son rakamı "4", yarın son rakamı "6", 14 Kasım'da ise TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşların başvuruları alınacak. 15 Kasım itibarıyla da kimlik numarasına bakılmaksızın tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek.


ŞUBEDE NUMARA AYRIMI YOK

Yetkili bankalarda (Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası) kimlik numarası ayrımı olmadan, TOKİ sayfasında duyurulan şubelerden başvurular alınıyor.
Vatandaşlar hangi bölgede, hangi bankanın hizmet verdiğini "https:// talep.toki.gov.tr/500binkonut/files/ Proje-Banka.pdf" adresinden öğrenebilecek. ALO 181 hattını arayanlar da sorularına cevap bulabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak başvurular 18 Aralık'ta, banka şubesi başvuruları ise 19 Aralık'ta sona erecek.


Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerinin başvuru işlemleri, başvuru bedeli alınmadan sadece şubeler aracılığıyla yapılacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü | Şehidimiz var! Türkiye yasa boğuldu: Vatan evlatlarının şehadet haberi ailelerine ulaştırılıyor
CANLI ANLATIM | MSB açıkladı: C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkaza ulaşıldı | Başkan Erdoğan açıkladı: "Şehitlerimiz var"
Takasbank
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi hesaplar hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
Son dakika: Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: İBB iddianamesi hazır! Ekrem İmamoğlu örgüt kurucusu! Hangi suçlar işlendi? Akın Gürlek'ten flaş mesaj
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Başkan Erdoğan Milli Ağaçlandırma Günü Programı'nda açıkladı: "Fidan dikme rekorunu bugün kıracağız"
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde ödüller sahiplerini buldu!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Yakında meyvesini verecek | "Cumhur İttifakı milletiğimizin parlayan geleceğidir"
Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor ilgi: Bakan Kurum ilk günün başvuru sayısını açıkladı