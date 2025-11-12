Her 4 araçtan yalnızca 1’i kaskolu: KASKONOMIQ ile riskler artık ucuz ve geniş teminatlı

Türkiye'de yalnızca her 4 araçtan 1'i kasko sigortası kapsamında. Yani trafiğe çıkan milyonlarca araç, her gün çarpma, çarpışma, hırsızlık, yangın, sel, deprem, terör ve orman yangını gibi geniş riskleri kendi üzerinde taşıyor. Bu düşük sigortalılık oranının temel nedenleri arasında araç parkının yaşlanması, artan bakım maliyetleri ve yüksek kasko primleri bulunuyor. Quick Sigorta ve Corpus Sigorta, bu tabloyu değiştirmek amacıyla güçlerini birleştirerek yeni bir model geliştirdi: KASKONOMIQ.

YÜZDE 85'E VARAN

"Her Yaşa, Her Araca Kasko" mottosuyla sunulan ürün ile, araç yaşı veya sürücü yaşı sınırlaması olmadan, neredeyse trafik priminin dörtte birine aracın değerinin yüzde 75 ya da yüzde 85'ine kadar güvence alınabiliyor. Üstelik servis seçimi sınırlaması olmadan sunulan model, sadece kazaları değil; deprem, sel, yangın, terör, halk hareketleri ve diğer doğal afetleri de kapsıyor. Poliçeye dahil Quick Yardım Asistans hizmetleriyle çekici, kurtarma ve yılda bir kez 7 güne kadar ikame araç desteği de sunuluyor.

KASKOLU ARAÇ ORANI DÜŞÜK

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Türkiye'de kasko sigortalı araç oranının hâlâ çok düşük olduğunu belirterek, "Her 4 araçtan yalnızca 1'i kaskolu. Bu tablo, araç parkının giderek yaşlanmasıyla birleşince risk, sigortacılar yerine araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. Biz, KASKONOMIQ modeliyle bu yapıyı dönüştürmek istiyoruz" dedi. Yaşar, "Küçük primlerle büyük riskleri paylaşan, herkesin ulaşabileceği, sadeleştirilmiş bir kasko modeliyle sigortacılığı tabana yayıyoruz" ifadelerini kullandı. Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy ise "Araç yaşı veya marka değeri fark etmeksizin her sürücü kendi bütçesine uygun bir alternatif bulabiliyor. KASKONOMIQ; uygun prim, geniş teminat, esnek muafiyet oranları ve asistans desteğiyle tam bir güvenlik paketi sunuyor. Sigorta sadece bir poliçe değil; toplumun güvenlik ağıdır ve KASKONOMIQ bu anlayışın ürünüdür" dedi.