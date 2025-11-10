PODCAST CANLI YAYIN

KDK’dan dikkat çeken karar: Çalışanın bayram günleri yıllık izninden düşülmemeli

Isparta'da yaşayan bir kamu çalışanı, bayram tatilini yıllık izinle birleştirerek kullandı. Tatilin hafta sonuna denk gelen kısmının yıllık iznine eklendiğini fark eden çalışan, 2 günlük iznin iade edilmesini istedi. Çalıştığı kurumdan olumsuz yanıt alan kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurdu. Genel tatil günleri için yıllık izin kullandırılmasının çalışanın aleyhine olduğuna işaret eden KDK, "Hafta sonuna denk gelen bayram günlerinin yıllık izin süresinden düşürülmemesi" tavsiyesinde bulundu.

