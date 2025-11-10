Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Karadeniz’de 1 yılı geride bıraktı

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’nin denizlerdeki hidrokarbon arama çalışmalarına hız kazandıran Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz’deki görevinde bir yılı tamamladı. Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle önemli bir başarıya imza atan gemi, gelişmiş 7’nci nesil teknolojisiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin denizlerdeki hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerine hız vermek amacıyla enerji filosuna kattığı 7'nci nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki görevinde 1 yılı geride bıraktı. Mayıs ayında Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfeden gemi, halihazırda Karadeniz'de çalışmayı sürdürüyor. 2022'de TPAO envanterine dâhil edilen Abdülhamid Han, 3 bin 650 metre su derinliğinde çalışabilme kapasitesine ve 12 bin 120 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olma özelliği taşıyor. Teknik özellikleriyle ve donanımlarıyla da dikkat çeken gemi, 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde.

