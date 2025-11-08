1.7 milyarlık kaçak araç operasyonu! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 434 araçta sahte evrak skandalı

Ticaret Bakanlığı, yıl başından bu yana toplam değeri 1 milyar 712 milyon lirayı aşan 434 araç hakkında kaçakçılık kapsamında adli işlem yapıldığını açıkladı. Araçların büyük bölümünü otomobiller oluştururken, sahte evraklar da tespit edildi. Yapılan açıklamada, "İşlem gören araçların 282'sini otomobiller, 52'sini iş makineleri ve 15'ini tır cinsi taşıtlar oluşturuyor" denildi.

