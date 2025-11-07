PODCAST CANLI YAYIN

Türk şirketlerinden Suriye’ye 7 milyar dolarlık dev enerji yatırımı

Kalyon Holding ve Cengiz Holding’in de yer aldığı uluslararası konsorsiyum, Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık enerji yatırımı anlaşması imzaladı. Proje kapsamında 5000 MW gücünde dört doğal gaz santrali ve bir güneş santrali kurulacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Türk şirketlerinden Suriye’ye 7 milyar dolarlık dev enerji yatırımı

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum, geçtiğimiz Mayıs ayında Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımına imza atmıştı. Suriye Enerji Bakanlığı ile konsorsiyumdaki şirketler arasında gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım ve enerji alım sözleşmesi de onaylanarak projelerde fiili uygulama aşamasına geçildi. Yatırım; 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğal gaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor.

AÇIK KAPANACAK
Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, "Bu yatırım, ulusal ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirecek, üretim açığını kapatacak. Enerji altyapısını istikrara kavuşturacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek" dedi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan da "Bu stratejik yatırım; Suriye'nin enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayacak, dış ticaretin gelişimine, istihdamın artırılmasına, yatırımların teşvik edilmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz ise şunları söyledi: "Bu entegre yatırım modeli, sadece ticari bir proje değil; istikrar, kalkınma ve enerjiye erişim hakkının yeniden tesis edilmesine yönelik stratejik bir adımdır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İşte Cemil Çiçek'in "yapının içindeydim" dediği etkin pişmanlık itirafları! FETÖ ona kod adı bile verdi: Örgütte de Bylock'ta da ismi "Ulvi"
Avrupa'da tadımız yok! Viktoria Plzen: 0-0 | MAÇ SONUCU
Borsa İstanbul
BM Güvenlik Konseyi Şara ve Suriye İçişleri Bakanına yaptırımları kaldırdı
Fenerbahçe’nin Avrupa gecesine gölge düştü: Plzen tribünlerinden alçak pankart!
Türkiye savunma sanayisinde gücüne güç katıyor! TUSAŞ ve küresel savunma devi BAE Systems arasında işbirliği...
İdefix
Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı o soru için joker kullandı!
Ticaret Bakanlığından 7 bin liralık hesap çıkaran fenomen boyozcuya 47 bin lira para cezası
İsrail'den Lübnan’ın güneyine İHA'lı saldırı!
CHP’nin ABD hattında casusluk trafiği! MI6 ajanı Hüseyin Gün’ün Muharrem İnce ve Yurter Özcan’la teması soruşturma dosyasında
Türk Telekom
Sudan'daki katliam ordusu ateşkese “evet” dedi! RSF, ABD’nin önerisini kabul etti
Zulüm varsa biz yokuz | Gazze Kasabı Netanyahu'dan Türkiye hazımsızlığı: İsrail'e ve siyonizme karşı çok düşmanca
CHP'li fondaş gazetecilerin neden ifadeye çağrıldığı ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özel'in iftiralarına sert tepki: "Biz az söyledik o çok anlasın"
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma derinleşiyor | Kızının arkadaşlarından kan donduran ifadeler: Annesini mutfak önlüğüyle bağlayıp dövdü
"West Side" itirafları dosyada! Hasan İmamoğlu iskan rüşveti 4 daire aldı: Eşi intihara sürüklenen Arzu Uçar'a 6 yıldır tapu vermediler
New York Times yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan
CHP'li İBB'deki yolsuzluğun medya ayağında yeni dalga! Çok sayıda gazeteciye ifade sonrası yurt dışına çıkış yasağı