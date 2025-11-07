Türk şirketlerinden Suriye’ye 7 milyar dolarlık dev enerji yatırımı

Türkiye'den Kalyon Holding ve Cengiz Holding, Katar'dan UCC ve ABD'den Power International şirketlerinden oluşan konsorsiyum, geçtiğimiz Mayıs ayında Suriye Enerji Bakanlığı ile 7 milyar dolarlık stratejik enerji yatırımına imza atmıştı. Suriye Enerji Bakanlığı ile konsorsiyumdaki şirketler arasında gerçekleştirilen imza töreniyle, yatırım ve enerji alım sözleşmesi de onaylanarak projelerde fiili uygulama aşamasına geçildi. Yatırım; 5000 MW kurulu güce ulaşacak dört doğal gaz kombine çevrim santrali ve bir güneş santralinden oluşuyor.



AÇIK KAPANACAK

Suriye Enerji Bakanı Muhammed El-Beşir, "Bu yatırım, ulusal ekonomik kalkınma öncelikleri doğrultusunda üretim kapasitesini güçlendirecek, üretim açığını kapatacak. Enerji altyapısını istikrara kavuşturacak ve enerji arz güvenliğini güçlendirecek" dedi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Lütfi Elvan da "Bu stratejik yatırım; Suriye'nin enerji arz güvenliğini desteklemekle kalmayacak, dış ticaretin gelişimine, istihdamın artırılmasına, yatırımların teşvik edilmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına da önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu. Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz ise şunları söyledi: "Bu entegre yatırım modeli, sadece ticari bir proje değil; istikrar, kalkınma ve enerjiye erişim hakkının yeniden tesis edilmesine yönelik stratejik bir adımdır."