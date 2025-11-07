Posta ve kargoda yeni dönem! 1 yıl içinde satılmayan konsinye ürünler geri getirilecek

Ticaret Bakanlığı, posta ve hızlı kargo yoluyla taşınan eşyaların gümrük işlemlerine ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Posta veya hızlı kargo yoluyla konsinye olarak gönderilen eşyaların, ihraç tarihinden itibaren 1 yıl içinde kesin satışının yapılması zorunlu hale geldi. Bu süre kesinlikle uzatılmayacak. Satışı yapılamayan eşyalar, gümrük mevzuatı kapsamında Türkiye'ye geri getirilecek.

