Antalya'da Ekim ayında turist rekoru! Bakan Ersoy açıkladı: "12 aya yaymaya kararlıyız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya 'nın ekim ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladığını ve bunun tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçtiğini bildirdi.

Bakan Ersoy'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)Bakan Ersoy'un paylaşımı (Ekran görüntüsü)

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, "Antalya ekimde zirve yaptı. Antalya'mız 2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 2 milyon 216 bin 554 yabancı ziyaretçi ağırladı. Bu rakam tüm zamanların en yüksek ekim ayı rekoru olarak kayda geçti." ifadelerini kullandı.

Ekimde en çok ziyaretçi gönderen ülkelerin Almanya, Rusya Federasyonu, İngiltere, Polonya ve Hollanda olduğunu belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Ayrıca, 2025 yılının ilk 10 ayında 16 milyon 308 bin yabancı ziyaretçiyi aşarak Akdeniz'in turizm başkentliğini perçinledik. Bir diğer güzel haber ise Antalya Havalimanı'ndan geldi. Dış hatlar terminalinden 4 Ekim Cumartesi günü giriş yapan 93 bin 403 yabancı ziyaretçi ile yine ekim ayları içinde bugüne kadar olan en yüksek günlük ziyaretçi sayısını yakalamış olduk. Turizmi çeşitlendirmeye, kaliteyi artırmaya ve turizm sezonunu 12 aya yaymaya kararlıyız."