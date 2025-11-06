Uçakta sigara içen yandı! | 2026'da cezalar yüzde 25 arttı: Lazer tutmanın bedeli 164 bin lira

Enflasyon verilerine göre 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak çıkarken, bu orana göre havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Hava araçlarına lazer tutanlara uygulanacak ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya çıkacak. Uçuşlarda tütün mamulleri kullanan yolculara da 24 bin 681 lira tutarında ceza kesilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN