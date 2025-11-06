Enflasyon verilerine göre 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak çıkarken, bu orana göre havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Hava araçlarına lazer tutanlara uygulanacak ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya çıkacak. Uçuşlarda tütün mamulleri kullanan yolculara da 24 bin 681 lira tutarında ceza kesilecek.
Uçakta sigara içen yandı! | 2026'da cezalar yüzde 25 arttı: Lazer tutmanın bedeli 164 bin lira
