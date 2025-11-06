PODCAST CANLI YAYIN

Uçakta sigara içen yandı! | 2026'da cezalar yüzde 25 arttı: Lazer tutmanın bedeli 164 bin lira

Enflasyon verilerine göre 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak çıkarken, bu orana göre havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Hava araçlarına lazer tutanlara uygulanacak ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya çıkacak. Uçuşlarda tütün mamulleri kullanan yolculara da 24 bin 681 lira tutarında ceza kesilecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Uçakta sigara içen yandı! | 2026'da cezalar yüzde 25 arttı: Lazer tutmanın bedeli 164 bin lira

Enflasyon verilerine göre 2026 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 25.49 olarak çıkarken, bu orana göre havacılıkta uygulanacak idari para cezaları da belli oldu. Hava araçlarına lazer tutanlara uygulanacak ceza 131 bin 176 liradan 164 bin 613 liraya çıkacak. Uçuşlarda tütün mamulleri kullanan yolculara da 24 bin 681 lira tutarında ceza kesilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
CHP'li Beşiktaş Belediyesi hizmeti unuttu! Boğaz manzaralı çöp yığınları
Borsa İstanbul
"Eko"sistem kasası Tuncay Yılmaz'ın şaibeli para trafiği! Eşe villa kayınbiradere daire | İBB Ağaç AŞ'den İmamoğlu İnşaat'a giden milyonlar
İşten ayrılanlar dikkat! Çalışanlara yüksek tazminat formülleri TAKVİM'de
Galatasaray'ın ara transferde hedefi Salisu
Türk Telekom
İstanbul'da kritik görüşme: Masada Gazze'de ateşkes | Başkan Erdoğan'a teşekkür! MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle bir araya geldi
Hollanda'da Aslan'ın 'Ajax' sesleri!
Futbolda bahis skandalı! Adı geçen 152 hakemden ortak açıklama: "Aktif olarak oynamadık"
Özgür Özel'in 'kaçtı' iddiasına Aziz İhsan Aktaş'tan meydan okuma: Kaçmadım duruşma gününü sabırsızlıkla bekliyorum
"Kuruluş Orhan" ikinci bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey'den nefes kesen sızma harekatı!
CANLI ANLATIM | Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Toprak altında kalan işçiden acı haber
Başkan Erdoğan'dan Cumhur İttifakı mesajı: "Çatlak arayanlar hayal kırıklığına uğrayacak" | "Demirtaş için yargı ne derse o olur"
Louvre soyguncusu sosyal medya fenomeni çıktı! Kim bu Doudou Cross Bitume?
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu ifade verdi... "Parayı nereden temin ettiklerini bilmiyorum" | Topu Tuncay Yılmaz'a attı
Sudan’da neler oluyor? BAE’den RSF’ye kanlı destek: Soykırımın arka planı
Son dakika! Aziz İhsan Aktaş iddianamesi kabul edildi! Listede CHP'li 7 belediye başkanı var
TAKVİM CHP içinden aktarıyor! Liste savaşı kızıştı... "Mansur Yavaş'ın emaneti" krize yol açtı: PM ve MYK'da istenmeyen 3 ismi açıklıyoruz
TAKVİM yazdı kripto FETÖ'cü kaçtı! CHP'li Cemil Çiçek Hollanda'ya firar etti... "Erişim engeli" korkusu: Apar topar hesabını değiştirdi