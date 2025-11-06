TOKİ’den dev adım | 500 bin konut hamlesiyle Türkiye yenileniyor!

500 bin konut projesinde başvurular 10 Kasım'da başlıyor. Tarihi projede gözler uygun maliyetli konutlara çevrilirken, sağlıktan iş hayatına kadar birçok sektörü rahatlatacak asıl dikkat çekici adım ise '500 mahalle konağı' ile atılacak.

İÇİNDE YOK YOK



Proje çerçevesinde, yurt genelinde inşa edilecek konutlara ek olarak toplam 500 mahalle konağı da yapılacak. TOKİ eliyle inşa edilecek dev mahalle konaklarının içinde taziye evleri, yaşlı etkinlik odaları ve kafeterya gibi birçok farklı hizmet alanı bulunacak. Konakların bünyesinde 500 aile sağlığı merkezi, 500 anaokulu, 500 el sanatları üretim merkezi, 500 spor salonu ve 500 misafirhane inşa edilecek. Planlama kapsamındaki 500 cami de yöresel mimariye uygun şekilde yapılacak. Hak sahibi vatandaşlar, güvenli yuvalarına yerleştikten sonra ilk aile sağlık hizmetini mahalle konaklarında almaya başlayacak. Bir vefat durumunda yine mahalle konağında bulunan taziye evleri kullanılabilecek. Aileler çocuklarını mahalle konaklarının içinde yer alan gündüz bakımevlerine yazdırabilecek. Nişan töreni yapmak isteyen çiftler, yine bu proje sayesinde yer arama derdinden kurtulacak. Uzak bir noktadan gelen misafirler ise yine konakların içerisinde bulunan özel misafirhanelerde ağırlanabilecek.



YABANCI GAZETECİLERDEN ASRIN İNŞA SEFERBERLİĞİNE ÖVGÜ

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da dünyanın dört bir yanından gelen medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Yabancı gazetecilerden de asrın inşa seferberliğine övgü yağdı. Uruguay'dan gelen gazeteci Mariana Andrea Mendez Ruker, asrın inşa seferberliğinden çok etkilendiğini belirterek, "Depremden sonra burada kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yoktu ve bugün hayat dolu ve başarılarla dolu" dedi. Türk-Arap Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Mohammed Ali Bakhıt AlNahari de "Yapmış olduğunuz proje gerçekten uluslararası anlamda bir iz bırakmış durumda" ifadesini kullandı.