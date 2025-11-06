PODCAST CANLI YAYIN

Togg fırtınası durmuyor! Yerli otomobil T10F satışlarda zirveye çıktı! Rakibi Tesla'yı sollayıp adeta gövde gösterisi yaptı

Türkiye’nin yerli gururu Togg, yeni modeli T10F ile otomotiv pazarında taşları yerinden oynattı. Ekim ayında elektrikli araç satışlarında zirveye oturan T10F, tüm otomobiller arasında da ilk 10’a girdi. Tesla’nın Türkiye’de sıfır çektiği dönemde Togg, adeta gövde gösterisi yaptı!

Giriş Tarihi:
Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada konumlandı - Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Volkswagen Taigo bulundu. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg'un T10F modeli temsil etti.

Türkiye'nin yerli otomobil markası Togg'un sedan modeli T10F, ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında liderliği elde ederken, genel otomobil satışları listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak-ekim döneminde otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,98 artarak 833 bin 382, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 yükselerek 210 bin 414 oldu.

Böylece toplam otomobil ve hafif ticari araç satışları, yüzde 10,2 artışla 1 milyon 43 bin 796 olarak kayıtlara geçti. Ekimde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,40 artarak 116 bin 149, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 oldu. Hafif ticari araç satışları da ekimde yüzde 17,78 yükselerek 25 bin 454 olarak kayıtlara geçti.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ZİRVEDE

Türkiye'de 15 Eylül itibarıyla satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan araç olurken, tüm otomobillerde de 7. sırada yer aldı. Yerli otomobil, geçen ay 2 bin 532'lik satışla elektrikli otomobil pazarında liderliğe yükselirken, en yakın takipçisi de 1623 satışla Togg T10X oldu. Bu araçları 1046 ile KG Mobility (Ssangyong), 870 ile Volvo, 841 ile KIA izledi.

Tesla, geçen ay hiç araç satışı gerçekleştirmedi. Marka, bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı. T10F, eylülde ise 1194'lük satışla en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olmuştu. Böylece T10F'nin ekim itibariyle toplam satış adedi 3 bin 726 olarak kaydedildi.

EKİMİN FAVORİSİ VOLKSWAGEN

Geçen ay Türkiye'de model bazında en çok satılan otomobiller listesinin ilk sırasında Volkswagen Taigo yer aldı. Listenin ilk 10 sırasında elektrikli araç segmentini yalnızca Togg'un T10F modeli temsil etti. Ekim ayında model bazında satışlarda Taigo 4 bin 111 ile Türkiye'de en çok satılan otomobil oldu. İkinci sırada 3 bin 866 ile Renault Megane Sedan bulunurken, 3 bin 850 ile Renault Clio listede üçüncü sırada yer aldı. Bu ayda Togg T10X en çok satılan otomobiller listesinde 1623'lük satışla 15. sırada konumlandı.

T10X VE T10F SİPARİŞE AÇILDI

Çift motorlu Togg T10X ve T10F 4More siparişe açıldı. Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Togg, Euro NCAP'ten en yüksek seviye olan 5 yıldız alan T10X ve T10F cihazlarını, şimdi de güç, güvenlik, konfor ve tasarımı bir araya getiren 4More versiyonlarıyla yollara çıkarıyor. Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 7 Ekim'de siparişe açılan T10X 4More Obsidiyen ve T10F 4More, 435 beygir güç ve 700 Nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor.

İLK TESLİMATLAR ALMANYA'DA

Avrupa'daki ilk pazarı olan Almanya'da eylül ayı itibarıyla satışa başlayan Togg, ilk akıllı cihazlarının teslimatını gerçekleştirdi. Hem T10X hem de T10F modelleri ile Almanya pazarına giriş yapan Togg, Alman otomotiv sektörünün başkenti Stuttgart'ta yapılan ilk teslimatlarla önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Stuttgart'ta Togg merkezinin bulunduğu alanda düzenlenen etkinlikte T10X ve T10F kullanıcılarıyla buluştu. Böylece Türkiye'de tasarlanıp geliştirilen ve üretilen akıllı cihazlar ilk kez Almanya yollarına çıkmış oldu.

Münih'te 8 Eylül 2025'te düzenlenen IAA Mobility fuarında Almanya tanıtımı gerçekleştirilen, T10X ve T10F, 29 Eylül'de ön siparişe açılmıştı.

ODMD verilerine göre, 2025'in eylül ve ocak-ekim döneminde en çok satılan ilk 10 otomobil şöyle:

Marka Model Eylül Ekim Ocak-Ekim
VOLKSWAGEN TAIGO 1.080 4.111 14.792
RENAULT Megane 3.887 3.866 30.799
RENAULT Clio 3.707 3.850 38.001
HYUNDAI i20 1.912 2.802 18.785
TOYOTA Corolla 1.586 2.649 18.593
VOLKSWAGEN T-ROC 1.353 2.596 17.313
TOGG T10F 1.194 2.532 3.726
FIAT Egea 2.022 2.314 20.637
CITROEN C4 1.889 2.078 16.350
TOYOTA C-HR 2.080 2.031 19.786
