Savunma sanayisinde tarihi rekor! | Yıllık satış 20 milyar dolara ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, savunma sanayisinde yıllık satışın 20 milyar dolara ulaştığını ve 8.7 milyar liralık yatırımın önünün açıldığını bildirdi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçe görüşmelerinde artan savunma sanayisi yatırımlarına dikkat çekildi. Görüşmelerde son bir yılda 123 savunma sanayi yatırımı için teşvik belgesinin düzenlendiği ve 87.7 milyar liralık yatırımın önünün açıldığı kaydedildi. Savunma sanayinde yürütülen proje sayısının bin 400'e ulaştığı, proje sayısının artması ile birlikte savunma sanayi ürünlerinin satışının da artmaya devam ettiği bildirildi.

