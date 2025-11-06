Kasada ne kadar var? İşte Merkez Bankası rezervleri

PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalarak 183 milyar 598 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri açıklandı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 31 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 456 milyon dolar azalışla 80 milyar 382 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 24 Ekim'de 80 milyar 838 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

183,5 MİLYAR DOLAR
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 452 milyon dolar düşüşle 104 milyar 667 milyon dolardan 103 milyar 215 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 31 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 908 milyon dolar azalışla 185 milyar 506 milyon dolardan 183 milyar 598 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
19.07.2024 59.214 94.695 153.910
29.08.2024 60.043 89.329 149.373
27.09.2024 63.566 93.824 157.390
25.10.2024 65.894 93.504 159.398
1.11.2024 66.614 93.005 159.619
13.12.2024 65.307 98.175 163.482
27.12.2024 64.319 90.738 155.057
24.01.2025 68.232 99.328 167.560
14.02.2025 72.475 100.677 173.152
14.03.2025 74.013 98.069 171.082
21.03.2025 74.785 88.328 163.114
04.04.2025 76.422 77.838 154.261
30.05.2025 83.164 70.026 153.190
05.06.2025 85.573 70.306 155.879
13.06.2025 86.543 72.744 159.289
20.06.2025 85.001 70.697 155.698
18.07.2025 85.266 83.303 168.567
25.07.2025 85.223 86.625 171.848
08.08.2025 86.758 87.607 174.365
15.08.2025 85.582 90.928 176.510
22.08.2025 85.237 91.090 176.327
29.08.2025 87.326 91.031 178.357
05.09.2025 90.931 89.176 180.107
10.10.2025 102.397 87.337 189.734
17.10.2025 111.169 87.273 198.442
24.10.2025 104.667 80.838 185.506
31.10.2025 103.215 80.382 183.598

