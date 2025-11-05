Motokuryelere büyük uyarı! Bakan Uraloğlu: İndirimli belge fırsatı 15 Kasım’da bitiyor

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin yüzde 95 indirimle yetki belgesi alabilmesi için son günlere girildiğini belirterek, "15 Kasım'dan sonra bir motosiklet için yetki belgesi ücreti 7 bin 662 liradan 17 bin 252 liraya yükselecek" dedi. Uraloğlu, yetki belgesi başvurularındaki son duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı: "10 Eylül itibarıyla kurye işletmeciliği faaliyetinde bulunmak üzere toplam 82 bin 288 yetki belgesi düzenledik, bu belgelere 92 bin 127 taşıt kaydettik. Düzenlenen belgelerin 80 bin 66'sı motokuryelere verildi. En fazla yetki belgesi ise Marmara'da düzenlendi."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN