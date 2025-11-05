Bakü 2 bin genç girişimciyi ağırladı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü, geçtiğimiz hafta sonu 40 ülkeden yaklaşık 2 bin genç girişimciye ev sahipliği yaptı. Genç MÜSİAD öncülüğünde ilk kez düzenlenen Eurasia Young Business Forumu'nda, Avrasya genelinde genç girişimciliğin gelişimi ve bölgesel ticaret ağlarının güçlendirilmesine odaklanan üç ana oturum gerçekleştirildi. Genç MÜSİAD Başkanı Mağsum Usta, açılışta, "Dünyanın ekonomik dengeleri yeniden şekillenirken, Avrasya coğrafyasının gençleri olarak artık seyirci değil, yeni dönemin kurucu aktörleri olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Usta, genç girişimcilerin yalnızca ekonomik üretim değil, aynı zamanda kültürel etkileşim ve bilgi paylaşımı alanında da dönüştürücü bir güç haline geldiğini belirterek, Genç MÜSİAD olarak bu sürecin öncülüğünü yapmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.