Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Bakan Şimşek’ten sert uyarı! Manipülasyona ağır ceza ve yeni dönem düzenlemeleri yolda

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, manipülasyonla mücadele alanında cezaları artıracaklarını ve düzenleyici çerçeveyi güçlendireceklerini söyledi. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Sermaye Piyasaları Kongresi"nde konuşan Şimşek, "Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. O alanda bir düzenleme eksikliği olduğunu biliyoruz. Bu eksiklikleri gidereceğiz ve önümüzdeki dönemde manipülasyonla mücadelenin dozunu, kayıt dışılıkla mücadele dozunun da ötesine taşıyacağız" dedi.

'BORSA OYUN ALANI DEĞİL'
Şimşek, borsanın bir oyun alanı olmadığına vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Uzun vadeli bir perspektifle gerçek bir ortaklığın tesis edilmesi esastır. Gerçek bir pay sahipliği, gerçek bir ortaklık... Dolayısıyla bütün bu konularda sektörümüzle hemfikiriz. Sektörümüzün beklentileriyle bizim vizyonumuz tam da örtüşüyor. Önümüzdeki dönemde sektörümüzle ve sektörün bütün ekosisteminin bileşenleriyle birlikte çalışacağız ve bunları başaracağız."


TÜM TEDBİRLERİ UYGULAMAKTA KARARLIYIZ


Sermaye Piyasası kurulu (SPK) Başkanı İbrahım Ömer Gönül, fonları kötüye kullananlara ceza vermekten çekinmeyeceklerini belirterek, "Burada sorumluluk tamamen portföy yönetim şirketlerinde, portföy yöneticilerinde. Gerekirse lisans iptali ve tüm tedbirleri uygulamakta kararlıyız. Kısa zamanda yapıp bunları hayata geçiririz. Fonlara zarar gelmesine müsaade edemeyiz" dedi. Halka arzlar konusundaki soru üzerine Gönül, yüzde 20-30 civarında başvuru oluştuğunu söyledi.


T+1'E GEÇIŞ HAZIRLIĞI DEVAM EDİYOR

Borsa İstanbul Aş Genel Müdürü Korkmaz Ergun, borsada takas süresinin kısaltılması yönündeki çalışmalara değinerek, "T+2'den T+1'e kısaltılması hazırlıkları kapsamında duyurduğumuz takvime uyum sağlamada aracı kurumlarımızdan gerekli olan, yapılması gereken işlemlerin yapılması konusundaki beklentilerimizi vurgulamak istiyorum" dedi. Ergun, kendi teknolojisini üreten ve ürettiği teknolojiyi ihraç eden bir borsa olduklarını belirterek, "Yeni veri merkezini gelecek yılın başında devralacağız" diye konuştu.


YABANCI ILGISI ARTTI

TSPB Başkanı Pamir karagöz, "Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıkları son dönemde yeniden arttı. Yabancıların pay senetlerine yaptığı portföy yatırımları Ekim ortasında 31 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.

