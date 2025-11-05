PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum’dan açıkladı! 11 ilde 75 milyar dolarlık inşa seferberliği

Hatay’da yerli ve yabancı gazetecilere asrın inşa seferberliğini anlatan Bakan Kurum, ‘15 Kasım’da 350 bininci konutu ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız’ dedi.

Hatay'da yerli ve yabancı basın temsilcileriyle buluşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak üzere 11 ilde yürütülen inşa seferberliğini anlattı. Bakan Kurum, "Dünyaya örnek olacak muazzam bir koordinasyonla çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz bu yeniden yapım sürecine asrın inşası diyoruz. Hükümet olarak bugüne kadar tam 75 milyar doları 11 ilimize, ilçelerimize, köylerimize harcadık. 11 ilimizde 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 200 bin işçi, emekçi kardeşimiz bu mücadeleyi veriyor. Şu toplantı sürecinde 23 konutu bitirip teslim ediyoruz. Günde 550, saatte 23 konut bu bakış açısıyla yapılıp tamamlanıyor. Asrın inşaat seferberliğinde sona yaklaşmış son düzlüğe girmiş durumdayız" dedi.

Bakan Kurum, deprem bölgesinde hak sahipleri için inşa edilen konutların yüzde 70'inin tamamladığına vurgu yaparak, "Bu da şu demek, her 3 depremzede kardeşimden 2'si evine kavuşmuş. İnşallah 15 Kasım'da 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl bitmeden 453 bin hak sahibi vatandaşlarımıza konutlarının tamamını teslim etmiş olacağız" diye konuştu. 81 ilde 500 bin konutun inşa edileceği Yüzyılın Konut Projesi'ni de bu tecrübenin ışığında tamamlayacaklarının altını çizen Bakan Kurum, "İnanıyorum ki asrın inşasında yazmış olduğumuz bu başarı öyküsünü Yüzyılın Konut Projesi'yle daha da yukarıya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

