Ticaret Bakanlığı’ndan ‘kurasız Hac’ vurgunu uyarısı! 4 firmaya ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden nitelikteki tanıtımları incelemeye devam ettiğini belirterek, ihlali tespit edilen 4 firma hakkında para cezası ve reklam durdurma kararı uygulandığını bildirdi.

Hac vizesiyle ibadetini yerine getiren vatandaşların, yasal ve güvenli şekilde ibadetlerini ifa ettikleri vurgulanan açıklamada, "kurasız hac", "özel hac vizesi" gibi aldatıcı reklamlar nedeniyle vatandaşların ticari veya turist vizeleriyle kutsal topraklara yönlendirilmeye çalışıldığına işaret edildi.