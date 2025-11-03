PODCAST CANLI YAYIN

Altın fiyatları 2026 tahminleri: Uzmanlara göre ons altın 5 bin doları görebilir! Bankalardan peş peşe yükseliş uyarısı

Altın fiyatlarındaki oynaklık sürerken, izleyeceği seyir merak ediliyor. Bankalar, ons altında 2026’da 5 bin dolar seviyesinin görülebileceğini tahmin ediyor...

9 hafta kesintisiz yükselip 4 bin 381 dolarla zirve yapan, ardından da ibreyi düşüşe çeviren altın fiyatlarında oynaklık sürüyor. Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 53 değer kazanan ons altının izleyeceği seyir merak edilirken, pek çok bankadan altında rallinin süreceği, 2026'da 5 bin dolar seviyelerinin görülebileceği tahminleri geldi.

TAHMİNLER DEĞİŞTİ

HSBC Global Investment Research, altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini, fiyatın 2026 başında ise 5 bin dolara kadar yükselme potansiyeli bulunduğunu öngördü.

BANK of America, 2006'da altının 5 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etti. Banka, 2026 için ortalama fiyat tahminini ise 4 bin 600 dolar olarak belirledi.

GOLDMAN Sachs, kurumsal yatırımcı talebi ve merkez bankası alımlarını dayanak göstererek 1 ay önce altın için 2026 sonu fiyat hedefini ons başına 4 bin 900 dolara yükseltmişti. Banka, bu tahminini koruyor.

JP Morgan altında 2026'nın son çeyreğinde 5 bin 55 dolar/ons seviyesini öngörüyor. Banka, 2028 yılına kadar 8 bin doların da test edilebileceğini tahmin ediyor.

SOCIETE Generale, ons altın fiyatının 2026 sonuna kadar 5 bin dolara ulaşmasını bekliyor.

MORGAN Stanley, güçlü fiziki talep ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle altının 2026 yılının ortalarına kadar ons başına 4 bin 500 dolara kadar yükselebileceğini öngördüğünü duyurdu.

