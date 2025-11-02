Antalya’ya gelen turist sayısı 16,2 milyona ulaştı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'ya gelen turistlerin sayısının dün itibarıyla 16 milyon 200 bine ulaştığını belirterek, pazar çeşitliliğinin önemli olduğunu söyledi. Antalya'ya direkt uçuş sayısının artmasıyla hem kentin hem de Türkiye'nin turizminin büyüdüğüne dikkati çeken Kavaloğlu, "Pazar çeşitliliği son derece önemli. Rusya, Almanya ve İngiltere, ilk üç sırada yer alıyor. Antalya'ya gelen turist sayısı dün itibarıyla 16 milyon 200 bin kişiyi buldu. Antalya, 17-18 milyon bandında gidip geliyor ancak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi durumunda bu rakam 21-22 milyona kadar ulaşabilir" diye konuştu