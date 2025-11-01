Bakanlık dolandırıcılara karşı uyardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşları 500 bin sosyal konut kampanyası ile ilgili dolandırıcılara karşı uyardı. Son günlerde 500 bin konut projesinin adı kullanılarak başvuru linklerine yönlendirilen sitelere karşı Bakanlık, "Resmi başvuru kanallarımız dışındaki mesajlara ve internet sitelerine itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı. Açıklamada, başvuruların yalnızca Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla veya e-Devlet üzerinden yapılacağının altı çizildi. Vatandaşların projeye dair sorularına ALO 181 hattı aracılığıyla cevap bulabileceği de kaydedildi.