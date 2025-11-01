50 milyon turist geldi!

2025'in ilk 6 ayında 25.8 milyar doları aşan Türkiye, yılın ilk 9 ayında 50 milyar dolarla turizm gelirinde yeni bir rekor daha kırdı. Bu rakamlarla birlikte kişi başı ortalama harcama 103 dolara çıktı, toplam ziyaretçi sayısı ise 50 milyona ulaştı.



KAÇ KİŞİ ZİYARET ETTİ?

2025 yılı 3. çeyrek turizm rakamlarını açıklayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi sayılarından gelir rakamlarına kadar pek çok alanda hedeflerin yakalandığını ve aşılmaya başlandığını söyledi. Ersoy, yılın ilk dokuz ayında Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısının 49 milyon 993 bine ulaştığını belirterek, "Geçen yıl aynı dönemde 49 milyon 181 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Bu yıl ise yüzde 1,6'lık bir artışla hedeflerimizle uyumlu bir seyir yakaladık" dedi. Pazar stratejilerinin sahada başarılı şekilde karşılık bulduğunu belirten Ersoy, "Ülkelere göre ziyaretçi dağılımında Rusya 5.53 milyon ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 5 milyon 220 binle ikinci, Birleşik Krallık ise 3 milyon 540 binle üçüncü sırada yer alıyor" şeklinde konuştu.



