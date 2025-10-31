Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel 19 ayda söz verdiği projelerin yüzde 60'ında çalışma başlattı!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, göreve geldikten sonraki süreçte hayata geçirilen projelere ilişkin bilgiler aktardı. 5 yıllık planlamada 114 proje açıkladıklarını ve 19 ayda bunların 69'unun startını verdiklerini ifade eden Görgel, yatırımlarının toplam maliyetinin ise 8 Milyar TL olduğunu söyledi. Belediye kaynaklarının yanı sıra hibe ve kredilerle de yatırımların güçlendirildiğini aktaran Görgel, "Türkiye'ye örnek bir belediyecilik anlayışını hedefliyoruz" dedi.



20 MİLYAR TL'LİK ALTYAPI SEFERBERLİĞİ

6 Şubat depremlerinin ardından en büyük zorluklardan birinin altyapıda yaşandığını dile getiren Görgel, kayıp oranlarının yüzde 80'e ulaştığını belirtti. Bu doğrultuda Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesini Kahramanmaraş'ta kurulduğunu ifade eden Başkan Görgel, 20 Milyar TL'nin üzerinde bir yatırımla altyapı seferberliği başlatıldığını söyledi. Şehir genelinde 2 bin 300 metre içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hattı, 6 arıtma tesisi ve 40 içmesuyu deposunun yapımının sürdüğünü belirtti. Kuraklığın etkisiyle yaz aylarında içmesuyu sorunları yaşandığını da hatırlatan Görgel, kısa sürede tamamlanan Kılavuzlu İçmesuyu İletim Hattı sayesinde vatandaşlara önceki durumdan daha fazla su temin edildiğini kaydetti.



ULAŞIM VE YOL YATIRIMLARI

Kahramanmaraş'ın ulaşım master planının yenilendiğini aktaran Başkan Görgel, Kuzey Çevre Yolu ihalesinin yapıldığını, Güney Çevre Yolu'nun projesinin ise 2026 içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Görgel; Karacasu Kavşağı'nda çalışmaların sürdüğünü, Sanayi Kavşağı ihalesinin yapıldığını, Sümbüllü Kavşağı'nın inşa süreçlerinin başladığını, Adana Yolu – Havaalanı Kavşağı için de proje hazırlıklarının devam ettiğini ifade etti. 2024'te 1,2 Milyar TL olan ulaşım yatırımlarının bu yıl 2,5 Milyar TL'ye çıkarıldığını kaydeden Görgel, kuzey ilçeleri için 800 Milyon TL'lik asfalt üretim tesisi inşa ettiklerini açıkladı.



ÇEVRE, ENERJİ VE ATIK YÖNETİMİ

Toplu taşıma filosunun 33 hibrit ve elektrikli otobüsle güçlendirildiğini belirten Başkan Görgel, dijital toplu taşıma sistemlerinin de güncellendiğini aktardı. 685 Milyon TL'lik Kuzey İlçeler Katı Atık Tesisi'nin tamamlanarak hizmete alındığını, Pazarcık'ta yapımı tamamlanan Güneş Enerji Santrali'nin ise belediyenin enerji giderlerinin yüzde 60'ını karşılayacağını açıkladı. Ayrıca Malik Ejder Mahallesi'nde 25 Milyon TL yatırımla karbon yutak alanı inşa çalışmalarının başladığını belirtti.

SOSYAL VE KÜLTÜREL PROJELER

Sosyal belediyeciliğe özel önem verdiklerini belirten Görgel, bugüne kadar 600 Milyon TL'nin üzerinde sosyal destek sağlandığını söyledi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nin açıldığını, LGS ve YKS'de dereceye giren öğrencilere nakdi destek verildiğini ve kreş projelerinin başlayacağını belirtti. Ayrıca refakatçi misafirhanesi projesinin ihale aşamasına geldiğini, sokak hayvanları için birlik kurulduğunu da aktardı.



GENÇLİK VE SPOR YATIRIMLARI

Kahramanmaraş Stadyumu'nun çalışmalarının başladığını ifade eden Başkan Görgel, 17 bin 500 kişilik modern stadyumun yapımının başladığını aktardı. Yine aynı kompleks içerisinde yer alacak Kapalı Spor Salonu ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nun ise proje çalışmalarında sona gelindiğini belirtti. Bunun yanında 4 bin seyirci kapasiteli futbol sahasının tamamlandığını, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin spor vadisine dönüştürüldüğünü açıkladı. Kılavuzlu Millet Bahçesi'nin de spor adasına dönüşeceğini, 370 Milyon TL'lik gençlik ve spor merkezinin çalışmalarının başladığını belirtti. Çocuk Sanat Merkezi, Pınarbaşı Millet Konağı ve Kırk Altı Kafe projelerinden de bahseden Görgel, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nin yerine Türkiye'nin en büyük kütüphane ve kültür merkezlerinden birinin yapılacağını duyurdu.





"KÜLTÜR, BULUŞMA VE ÜRETİM MERKEZİ OLACAK"

Şehre kazandırılacak Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi'ne ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Görgel, "Kahramanmaraş, şiirin ve edebiyatın başkenti. 6 Şubat depremlerinde yüreklerimizi yakan yıkımın ardından, şehrimizin kültürel kimliğini yeniden inşa etmek en büyük önceliklerimizden biri oldu. Bu bağlamda hem Kahramanmaraş hem de Türkiye edebiyatı açısından simge bir değer taşıyan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nin yeniden şehrimize kazandırılması büyük bir anlam ifade ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, yapının aslına uygun yeniden inşası devam ederken, içerik tasarımı da geleceğin teknolojileriyle destekleniyor. Türkiye'de ilk kez bir edebiyat müzesinde yapay zekâ destekli dijital müze altyapısı kurulacak. Bu sayede hem edebiyatseverler hem de araştırmacılar için eşsiz bir deneyim alanı oluşacak. Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi; sadece bir müze değil, aynı zamanda bir kültür, buluşma ve üretim merkezi olacak. Gençlerimiz, öğrencilerimiz, sanatçılarımız ve yazarlarımız burada bir araya gelecek; şehrimizin ilham dolu atmosferiyle buluşacaklar" cümlelerini kaydetti.



EKONOMİ VE SANAYİYE DESTEK

Deprem sonrası Sebze Meyve Hali'nde 40 Milyon TL yatırımla 16 iş yerinin yenilendiğini, Derepazarı esnafı için 200 Milyon TL'lik yatırımla 230 yeni iş yerinin tamamlandığını açıklayan Başkan Görgel, Toptancılar Sitesi'nde de 117 iş yerinin yıl sonunda teslim edileceğini söyledi. Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin de hızla ilerlediğini kaydetti.