Doğum yardımları hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını kaydetti. 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık bin 500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydeden Göktaş, "Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan 558 bin 360 anneye 5.86 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik" dedi. Başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirten Göktaş, başvurusu onaylananların ödeme bilgilerine aynı uygulamadan ulaşabileceğini bildirdi