Turistik Doğu Ekspresi kış sezonu biletleri tükendi

22 Aralık'ta 2025-2026 kış sezonu seferlerine başlayacak Turistik Doğu Ekspresi'nin biletleri büyük ilgi gördü. Hafta başında satışa sunulan biletlerin çoğunun tükendiği görüldü. 2025- 2026 kış sezonunda 2 kişi oda için 'düşük dönem'de toplam 12 bin-14 bin lira, 'yüksek dönem'de 15 bin-17 bin lira arasında ödeme yapacak. Turistik Doğu Ekspresi Ankara-Kars hattında 22 Aralık 2025-27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma, Kars-Ankara yönünde ise 1 Mart 2026'ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer gerçekleştirecek.