Gençlere "İlk İş Tecrübesi" fırsatı geliyor

Gençlerin çalışma hayatına girmeden önce "ilk iş tecrübelerini kazanmalarını sağlayacak" proje için düğmeye basıldı. TBMM Engelli Bireyleri Araştırma Komisyonu, SGK ve İŞKUR yetkililerini dinledi.



İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Işık, işe yerleştirmelerde işverenlerin en önemli şikâyetinin tecrübe eksikliği olduğunu belirterek, "Bu nedenle, tecrübe kazandırma üzerine bazı çalışmalarımız var, yakın zamanda açıklayacağız. Aktif işgücü programlarının bir versiyonunu, işe ilk adım attıracak bir çalışma yapıyoruz" dedi. SGK Başkanı Raci Kaya da mesleki rehabilitasyon kapasitesini güçlendirecek projelerle iş kazası veya hastalık sonrası çalışma hayatına dönüşü destekleyen adım atacaklarını belirtti.



AKILLI BASTON DESTEĞİ

SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı Fatih Balaban ise görme engelliler için akıllı bastonların, engellilerin evde fizik tedavi hizmetlerinin geri ödemesinin yapılmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü söyledi.