PODCAST CANLI YAYIN

Elektrikli araç davasında sürücü kursu sahibi haklı bulundu

Ankara’da elektrikli aracının kasko hasarı ödenmeyen sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım, Sigorta Tahkim Komisyonu kararıyla haklı bulundu. Komisyon, aracın şarjdayken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığını belirterek 229 bin 658 liralık hasarın faiziyle ödenmesine hükmetti.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Elektrikli araç davasında sürücü kursu sahibi haklı bulundu

Ankara'da sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım'ın elektrikli otomobilinin kasko hasarını 'şarjdayken hareket etmiş' gerekçesiyle ödemeyen sigorta şirketi haksız bulundu. Sigorta Tahkim Komisyonu, bilirkişinin elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı tespiti sonrası 229 bin 658 liralık hasar bedelinin faiziyle ödenmesine karar verdi. Deniz Şahnur Yıldırım, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık" dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Güney Kore'de bir araya geldi
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Dilara Bilir enkazdan sağ olarak çıkarıldı | 19 saatin ardından baba ve annenin cansız bedenine ulaşıldı!
Türk Telekom
Başkan Erdoğan 29 Ekim Özel Programı’nda konuştu: Terör tehdidini tamamen sıfırlamaya kararlıyız
Fed faiz kararını açıkladı! 25 baz puan düşürüldü
"Kuruluş Orhan" ilk bölümüyle geceye damga vurdu! Orhan Bey Flavius’un kardeşi Octavius’u öldürüyor
İdefix
Beyoğlu'nda kız isteme faciası! Havai fişek evi yaktı: 8 kişi hastanelik oldu
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu: Gazze tanığına büyük ödül
Başkan Erdoğan DEM Heyeti'ni Külliye'de kabul edecek! PKK'nın çekilme kararı ve atılacak adımlar masada: Komisyon İmralı'ya gidecek mi?
Sapkın fenomenden skandal hareket | Sokak ortasında rezalet! Kadına tasma takıp dolaştırdı: Sosyal medyada infial oldu
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri: İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
CANLI TAKİP | Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında! Başkan Erdoğan Külliye'de tebrikleri kabul etti
CHP'nin gölge kabinesinden MI6 çıktı! İngiliz istihbaratı planladı... İmamoğlu ve Özel şaibeli kurultay sonrası uyguladı
Gebze'deki binanın çökme anı ortaya çıktı! Her yeri toz bulutu kapladı
Geleceğin yıldızı Galatasaray'a! Transferde dev hamle
CHP'li eski Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül "dolandırıcılık"tan gözaltında! Paralar evinde ele geçirildi
Sudan’da BAE eliyle katliam! Paramiliter güçler kadınlara saldırıyor siviller tarlalarda kuşatmadan kaçıyor
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor