Elektrikli araç davasında sürücü kursu sahibi haklı bulundu

Ankara'da sürücü kursu sahibi Deniz Şahnur Yıldırım'ın elektrikli otomobilinin kasko hasarını 'şarjdayken hareket etmiş' gerekçesiyle ödemeyen sigorta şirketi haksız bulundu. Sigorta Tahkim Komisyonu, bilirkişinin elektrikli araçların şarj kablosu takılıyken hareket etmesinin teknik olarak mümkün olmadığı tespiti sonrası 229 bin 658 liralık hasar bedelinin faiziyle ödenmesine karar verdi. Deniz Şahnur Yıldırım, aracı park ederken frene basmasına rağmen tutmadığını ve duvara çarptığını söyleyerek, "Hukuki süreci başlattık ve haklı çıktık" dedi.