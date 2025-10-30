FED yine faiz indirimi kararı verdi

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,75-4 aralığına çekti. Eylül ayında yılın ilk faiz indirimine giden Fed, politika faizini 25 baz puan düşürmüştü. Fed, enflasyonda kaydedilen ilerlemeyle geçen yıl eylül ayında da 4 yıl aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmiş ve politika faizini 50 baz puan düşürmüştü. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, "Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimize dair farklı görüşler var. Aralık ayında başka bir faiz indirimi kesin değil, bundan çok uzaktayız. Aralık ayına ilişkin bir karar vermedik" ifadelerini kullandı